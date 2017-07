Radio Catalunya: Neymar va pleca la Paris Saint-Germain in proportie de 95 la suta

Conform sursei citate, tatal jucatorului a ajuns la o intelegere cu oficialii clubului francez.Radio Catalunya a anuntat ca FC Barcelona se intereseaza de jucatorii Paulo Dybala (Juventus Torino), Ousmane Dembele (Borussia Dortmund) si Philippe Coutinho (FC Liverpool) pentru inlocuirea internationalului brazilian.Presa internationala a scris ca Neymar a decis sa plece de la FC Barcelona dupa ce Lionel Messi si-a prelungit contractul cu gruparea catalana, deoarece are sanse minime ca jucand in aceeasi echipa cu starul argentinian sa castige Balonul de Aur.Neymar, in varsta de 25 de ani, a fost achizitionat de FC Barcelona in vara anului 2013 de la FC Santos. Intr-o prima faza, Barcelona a anuntat oficial ca transferul jucatorului a costat clubul catalan 57,1 milioane de euro. Insa potrivit autoritatilor spaniole, in realitate el a costat cel putin 83,3 milioane de euro. Neymar si FC Barcelona s-au inteles sa ascunda adevarata valoarea a sumei de transfer pentru ca un fond de investitii brazilian, DIS, care detinea 40 la suta din drepturile federative ale jucatorului, sa primeasca mai putini bani din aceasta afacere.