​Europa League, turul doi preliminar: Rezultatele serii - Astra Giurgiu s-a calificat in turul trei preliminar, Galatasaray, eliminata de Ostersunds

In turul trei preliminar al Europa League, Astra Giurgiu se va duela cu formatia ucraineana Olexandria, primul meci urmand sa aiba loc in Romania, la 27 iulie, si mansa secunda in Ucraina, la 3 august.AEK Larnaca 1-0 Cork City (scorul la general 2-0)AEL Limassol 2-1 Progrès Niederkorn (3-1)AIK 2-0 Željezničar (2-0)Bnei Yehuda Tel-Aviv 2-0 Trenčín (3-1)Botev Plovdiv 4-0 Beitar Jerusalem (5-1)Brann 0-2 Ružomberok (1-2)Crvena zvezda 2-0 Irtysh Pavlodar (3-1)Dinamo Brest 0-3 Altach (1-4)Dinamo Minsk 3-0 Rabotnicki (4-1)Domžale 3-2 Valur Reykjavík (5-3)Fola Esch 4-1 İnter Bakı (4-2)Galatasaray 1-1 Östersund (1-3)Gorica 2-3 Panionios (2-5)HJK Helsinki 1-1 Shkëndija (2-4)Jagiellonia Białystok 0-2 Gabala (1-3)KR Reykjavík 0-2 Maccabi Tel-Aviv (1-5)Lech Poznań 2-0 Haugesund (4-3)Levski Sofia 1-2 Hajduk Split (1-3)Luzern 2-1 Osijek (2-3)Lyngby 2-1 Slovan Bratislava (3-1)Midtjylland 3-1 Ferencváros (7-3)Mladá Boleslav 2-0 Shamrock Rovers (5-2)Mladost Podgorića 0-3 Sturm Graz (1-3)Odd 1-0 Vaduz (2-0)Široki Brijeg 0-2 Aberdeen (1-3)Skënderbeu 2-0 Kairat Almaty (3-1)Sūduva 0-1 Liepāja (2-1)Trakai 2-1 Norrköping (3-3, Trakai a castigat cu 5-3 dupa penaltiuri)Utrecht 3-1 Valletta (3-1)Videoton 1-1 Kalju (4-1)VPS Vaasa 2-1 Brøndby (2-3)Zaria Balti 1-2 Apollon Limassol (1-5)Zirä 0-0 Astra Giurgiu (1-3)Aberdeen (SCO) v Apollon Limassol (CYP)AEK Larnaca (CYP) v Dinamo Minsk (BLR)AIK (SWE) v Braga (POR)Arka Gdynia (POL) v Midtjylland (DEN)Astra Giurgiu (ROU) v Olexandriya (UKR)Austria Wien (AUT) v AEL Limassol (CYP)Bordeaux (FRA) v Videoton (HUN)Botev Plovdiv (BUL) v Marítimo (POR)Brøndby (DEN) v Hajduk Split (CRO)Crvena zvezda (SRB) v Sparta Praha (CZE)CSU Craiova (ROU) v AC Milan (ITA)Dinamo București (ROU) v Athletic Club (ESP)Dinamo Zagreb (CRO) v Odd (NOR)Everton (ENG) v Ružomberok (SVK)Freiburg (GER) v Domžale (SVN)Gent (BEL) v Altach (AUT)Krasnodar (RUS) v Lyngby (DEN)Maccabi Tel-Aviv (ISR) v Panionios (GRE)Marseille (FRA) v Oostende (BEL)Mladá Boleslav (CZE) v Skënderbeu (ALB)Olimpik Donetsk (UKR) v PAOK (GRE)Östersund (SWE) v Fola Esch (LUX)Panathinaikos (GRE) v Gabala (AZE)PSV Eindhoven (NED) v Osijek (CRO)Sturm Graz (AUT) v Fenerbahçe (TUR)Sūduva (LTU) v Sion (SUI)Trakai (LTU) v Shkëndija (MKD)Utrecht (NED) v Lech Poznań (POL)Zenit (RUS) v Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)