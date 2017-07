Astra a terminat la egalitate returul cu Zira, scor 0-0, si s-a calificat in turul trei preliminar al Ligii Europa

Formatia Astra Giurgiu a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat joi seara, in deplasare, in compania echipei azere Zira FK, in mansa secunda a turului doi preliminar al Ligii Europa, si s-a calificat in turul trei preliminar al competitiei, potrivit news.ro.

In tur, Astra Giurgiu s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 3-1.

La Zira evolueaza si un jucator roman, Gabriel Matei.

Cele doua echipe au jucat in urmatoarele formule:

Zira FK: Nazirov - Matei (Guliyev '84), Krneta, Boum, Khalizade - Ibekoyi (Gurbanov '60), Djurici - Manga, Sadigov (Aliyev '72), Belfort - Gadze. Antrenor: Aykhan Abbasov.

Astra Giurgiu: Iliev - Belu, Polczak, Erico, Stan - Dandea, Mrzljak - Ionita (Balaure '69), Marquinhos (Pitian '79), Nicoara - Chipirliu (Le Tallec '57). Antrenor: Edward Iordanescu.

Cartonase galbene: Djurici '31,Gadze '39, Ibekoyi '57 / Ionita '46, Nicoara '48

Meciul a fost arbitrat de georgianul Georgi Vadaskoria, ajutat de asistentii Zaza Mentesasvili si Giorgi Elikasvili. Georgi Kikaceisvili a fost arbitru de rezerva.

Astra Giurgiu va juca in turul trei preliminar al Ligii Europa cu formatia ucraineana Olexandria, primul meci urmand sa aiba loc in Romania, la 27 iulie, si mansa secunda in Ucraina, la 3 august.