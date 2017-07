Liga Europa: Galatasaray eliminata de Ostersunds; Inter Baku invinsa cu 4-1 de Fola Esch, dupa ce in tur s-a impus cu 1-0

Galatasaray a fost eliminata, joi, in turul doi preliminar al Ligii Europa, de formatia suedeza Ostersunds FK. Suedezii vor juca in faza urmatoare cu Fola Esch (Luxemburg), grupare care a trecut de echipa lui Adrian Scarlatache, Inter Baku.

Galatasaray a fost eliminata de Ostersunds FK, debutanta in cupele europene, dupa ce a remizat in meciul retur de pe teren propriu, scor 1-1. Oaspetii au condus printr-un gol marcat din penalti de Nouri, in minutul 60. In minutul 69, Galatasaray a egalat prin Ahmet Calik. In tur, scorul a fost 2-0 pentru Ostersunds.

Inter Baku, cu Adrian Scarlatache integralist a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 4-1, de Fola Esch (Luxemburg), si a ratat astfel calificarea in turul trei preliminar al Ligii Europa. In tur a fost 1-0 pentru Inter Baku.

Tot joi, Dinamo Brest (Belarus), cu Adrian Avramia integralist, a fost eliminata de formatia austriaca Rheindorf Altach, fiind invinsa, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, dupa ce in tur scorul a fost 1-1.