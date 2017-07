Portughezul Tiago Ferreira, noul jucator al echipei CS Universitatea Craiova

Noul transfer este vicecampion mondial, cu 84 de partide jucate pentru nationalele de juniori si tineret ale tarii sale, multe din calitate de capitan. Poate sa joace fundas central, fundas stanga, dar si mijlocas la inchidere, se arata pe site-ul oficial al gruparii oltene."Am vazut imagini cu cateva meciuri ale Universitatii, iar ochii mi-au zburat fara sa vreau, de pe teren, in tribune. M-au fascinat fanii Craiovei si abia astept sa ne cunoastem. Sunt genul de fotbalist care da totul pentru ca acestia sa fie fericiti, asa ca sper sa fiu cat mai repede adoptat in familia alb-albastra, atat de suporteri cat si de noii colegi. Bine te-am gasit, Universitatea Craiova!", a declarat Ferreira.Tiago Ferreira a evoluat in cariera sa la echipa a doua a celor de la Porto, la Zulte Waregem si la Uniao Madeira.Potrivit Digi Sport, CS U Craiova a platit aproximativ 250.000 de euro pentru transferul portughezului.