O parte a galeriei Rapidului, impotriva deciziei primarului Sectorului 1 de a prelua echipa: "Un strigat din vechea Troie, nu din Teleorman"

Cateva zeci de suporteri s-au strans in fata sediului Primariei Sectorului 1 si au afisat mai multe banere, apoi au postat fotografiile pe pagina de facebook a gruparii."Un strigat din vechea Troie, nu din Teleorman', "Rapid este vechea scoala, nu are nevoie de asistenta sociala", "Vrem Rapidul inapoi, dar nu o sa ne manjim si noi", au fost mesajele suporterilor giulesteni la adresa intentiei primarului Dan Tudorache de a reinfiinta echipa Rapid.Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca a ajuns la o intelegere cu lichidatorul societatii FC Rapid in ceea ce priveste inchirierea marcii Rapid pentru care va plati 5.000 de euro lunar, pana cand va fi scoasa la licitatie.Conform unei Ordonante de Urgenta a Guvernului prin care s-a modificat Legea Sportului, administratiile locale pot finanta activitatile sportive ale cluburilor de drept public in limita a 5 la suta din bugetul anual. Primaria Sectorului 1 are un buget anual de 350 de milioane de euro, astfel incat poate aloca pentru activitati sportive aproximativ 17 milioane de euro.FC Rapid, echipa infiintata in 1923, si-a intrerupt activitatea in 2016, cand societatea comerciala care administra gruparea giulesteana a intrat in faliment. Ulterior, doua echipe, AFC Rapid si Miscarea CFR, care se doresc a fi continuatoarele formatiei Rapid, au fost inscrise in Liga a V-a si au promovat in esalonul superior.