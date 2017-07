Champions League: APOEL Nicosia, adversara echipei FC Viitorul in turul trei preliminar

Unicul gol al partidei a fost marcat de belgianul Igor de Camargo, care a transformat o lovitura de la 11 m in minutul 40.In meciul tur, APOEL Nicosia s-a impus cu acelasi scor (1-0).APOEL, formatie pregatita de olandezul Marinus Antonius Been, a evoluat in urmatoarea formula: Waterman - Milanov (Artymatas '61), Merkis, Rueda, Lago - Bertoglio, Vinicius, Nuno Morais, Ebecilio - De Camargo (Pote '80), Haney (Vander '72).In turul al treilea preliminar al Champions League va participa si vicecampioana Romaniei, FCSB, care va intalni echipa ceha Viktoria Plzen.Meciurile sunt programate pe 25/26 iulie - turul si 1/2 august - returul, invingatoarele calificandu-se in play-off-ul competitiei.