Primaria Sectorului 1 va plati 5.000 de euro lunar pentru a folosi marca Rapid

Edilul a precizat ca nu a stabilit inca echipa care va continua in sezonul urmator sub denumirea Rapid, neajungand la o intelegere cu Miscarea CFR si AFC Rapid."Ne-am inteles pentru 5.000 de euro lunar. Sa vedem care va fi echipa pe care o vom inscrie. Parca ar fi Miscarea CFR, dar nici ei nu sunt foarte hotarati, pretentiile lor sunt foarte mari. Cu AFC Rapid nu cred ca mai intra in discutie, pentru ca are 2 milioane de lei datorie. Le-am spus daca va platiti datoria la ANAF putem sta de vorba. Dar nu cred ca isi pot plati datoria. Cei de la Miscarea CFR au si ei pretentii, vor 50 la suta din aceasta asociere, ceea ce este foarte mult. Ei nu vin cu nimic. Sa vedem, am variante, pana pe 26 iulie mai astept. Eu sper sa le vina mintea de pe urma, pentru ca cer prea mult si nu ofera mare lucru", a declarat Tudorache pentru News.ro.Lichidatorul judiciar al FC Rapid, societatea aflata in faliment, Mihai Florea, considera ca suma obtinuta pentru inchirierea numelui este una corecta: "Eu nu am mai vorbit cu primarul in ultima vreme, dar primaria a facut o solicitare catre noi sa dam acordul sa foloseasca numele, sigla, si culorile pentru a se putea inscrie in Liga a IV-a la AMFB. Inscrierile se fac pana in 18 august iar pana atunci nu se poate valorifica marca deorece dureaza procesul de evaluare. Urmeaza ca ulterior sa participe la licitatie si o pot cumpara. Licitatia ar trebui in principiu sa aiba loc la sfarsitul lui septembrie. Suma de 5.000 de euro plus TVA lunar mi se pare corespunzatoare, pentru un brand de tipul Rapid", a declarat Florea pentru News.ro.Conform unei Ordonante de Urgenta a Guvernului prin care s-a modificat Legea Sportului, administratiile locale pot finanta activitatile sportive ale cluburilor de drept public in limita a 5% din bugetul anual. Primaria Sectorului 1 are un buget anual de 350 de milioane de euro, astfel incat poate aloca pentru activitati sportive aproximativ 17 milioane de euro.FC Rapid, echipa infiintata in 1923, si-a intrerupt activitatea in 2016, cand societatea comerciala care administra gruparea giulesteana a intrat in faliment. Ulterior, doua echipe, AFC Rapid si Miscarea CFR, care se doresc a fi continuatoarele formatiei Rapid, au fost inscrise in Liga a V-a si au promovat in esalonul superior.