Antonio Conte si-a prelungit cu inca doua sezoane intelegerea cu Chelsea Londra

"Sunt foarte bucuros ca am semnat un nou contract cu Chelsea. Am muncit foarte mult in primul meu an aici pentru a obtine titlul. Sunt foarte mandru de ce am reusit. Acum va trebui sa muncim si mai mult pentru a pastra ce am castigat", a declarat Conte.Tehnicianul italian in varsta de 47 de ani a castigat titlul in Premier League la primul sau sezon la Chelsea Londra.Antonio Conte a mai pregatit in cariera sa formatiile Arezzo, AS Bari, Atalanta Bergamo, AC Siena, Juventus Torino si nationala Italiei.