Oferit moneda de schimb pentru venirea lui Verratti, Ivan Rakitic a refuzat sa plece de la FC Barcelona

Catalanii au oferit 65 de milioane de euro catre PSG, in tranzactie fiind inclus si Ivan Rakitic.Mutarea nu se poate insa concretiza, Rakitic refuzand sa o paraseasca pe FC Barcelona.Fotbalistul din Croatia a precizat ca nu isi doreste sa fie "moneda de schimb" si ca se simte foarte bine in Spania, la FC Barcelona.Rakitic (29 de ani) a venit pe "Camp Nou" in 2014 si are o intelegere valabila pana in 2021 cu vicecampioana Spaniei.