CFR Cluj a remizat, scor 1-1, cu FC Botosani, in ultimul meci al primei etape a Ligii I/ Dan Petrescu: Revin după 8 ani în campionatul românesc şi nu se putea un meci mai greu

Formatia CFR Cluj a remizat, scor 1-1, luni, in deplasare, cu FC Botosani, in ultimul meci al primei etape a Ligii I. Clujenii au avut un jucator eliminat din minutul 72, potrivit news.ro.



Pentru CFR a marcat Hoban, in minutul 10, iar pentru FC Botosani a inscris Burca, in minutul 31.

Din minutul 72, CFR a evoluat cu un jucator mai putin, dupa eliminarea lui Omrani.

0-1: Hoban a deschis scorul cu un sut din interiorul careului din pasa lui Omrani

1-1: Burca a egalat cu o lovitura de cap in urma unui corner

FC Botosani: Cobrea - Ungurusan, Miron, Burca, Musat - Bordeianu, Cucu - Bus, Morutan (Fulop '73), Golofca (Serediuc '84) - Popa (Ciacherri '84). Antrenor: Costel Enache

CFR Cluj: Vatca - Manea, Luchin, Vinicius, Camora- Paun (Nouvier '46), Culio, Hoban, Deac (Marius Coman '76) - Bokila (Nistor '62), Omrani. Antrenor: Dan Petrescu

Cartonase galbene: Ungurusan '78, Cucu '90+1 / Deac '13, Omrani '53, '72, Culio '86

Cartonas rosu: Omrani '72

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, luni, ca nu-si putea imagina un meci mai greu la revenirea in Liga I dupa opt ani, el afirmand ca la partida cu FC Botosani isi reproseaza ca echipa CFR Cluj a luat gol din faza fixa.

"Revin dupa 8 ani in campionatul romanesc si nu se putea un meci mai greu. Deplasarea a fost lunga, ei stau bine in teren, sunt organizati si extrem de agresivi. Dar noi am inceput bine, le-am dat gol. Ce ma nemultumeste e ca am luat gol la o faza fixa. Pregatirea nu a fost asa cum am vrut, am mai spus. Au venit multi jucatori tarziu si de aceea am pierdut in repriza a doua din agresivitate. Felicit adversara, a jucat foarte bine si sunt convins ca putine echipe vor lua puncte de la Botosani", a spus Dan Petrescu, informeaza digisport.ro.

"Am avut penalti nedat si a fost o eliminare stupida. Eu de pe banca am vazut ca a fost 11 metri. Nu trebuia sa dea rosu pentru ca a rupt meciul. Nu a vazut, asta e. Daca a gresit, a gresit involuntar. 100% asta. Oricum, daca am juca intr-o lume normala, Omrani ar trebui sa joace meciul urmator. Pentru ce a luat baiatul asta galben?", a spus Petrescu.