Nolito, noul jucator al echipei FC Sevilla

Internationalul spaniol in varsta de 30 de ani a semnat un contract pe trei sezoane cu FC Sevilla.Nolito a fost achizitionat in vara anului trecut de Manchester City de la Celta Vigo. El a mai jucat in cariera sa la echipele Sanluqueno, Ecija, FC Barcelona B, FC Barcelona, Benfica Lisabona si Granada.Nolito este al cincilea jucator transferat in aceasta vara de FC Sevilla, dupa Ever Banega, Guido Pizarro, Luis Muriel si Sebastien Corchia.