Liga 1: FCSB - FC Voluntari 2-1/ Dennis Man a adus victoria in prelungiri

Echipa pregatita de Nicolae Dica a deschis scorul in minutul 34, dupa o lovitura de la 11 metri executata foarte bine de Budescu. Arbitrul George Gaman a acordat penalty pentru un fault in careu comis de Balauru asupra lui Tanase. Oaspetii au egalat in minutul 55, cand Adrian Balan l-a invins pe Nita din interiorul careului. Dennis Man a adus cele trei puncte in prelungiri (90+2'), cu o lovitura de cap de la 6 metri.FCSB: Nita - Enache, Larie, Balasa, Junior Morais - Ov. Popescu (Teixeira '51), Pintilii - Man, Budescu, Fl. Tanase (De Amorim '77) - Gnohere (Alibec '46). Antrenor: Nicolae Dica.FC Voluntari: Balauru - Maftei, Balaur, M. Popescu, Acsinte - Rauta, C. Lazar (Tudorie '46) - G. Deac (Ivanovici '46), Marinescu, Olteanu - Ad. Balan (Tabacariu '75). Antrenor: Claudiu Niculescu.Cartonase galbene: Pintilii '6, Ov. Popescu '29, Gnohere '36 / Rauta '7, C. Lazar '32, Maftei '36, M. Popescu '65, Tabacariu '81.Arbitri: George Gaman (central) - Ciprian Dansa, Daniel Mitruti (asistenti).Inainte de startul jocului, s-a tinut un moment de reculegere in memoria lui Ioan Aloman si Sorin Satmari.