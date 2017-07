Liga 1: Juventus Bucuresti - Dinamo 0-3/ Debut cu gol pentru portughezul Filipe Nascimento

Echipa pregatita de Cosmin Contra a deschis scorul prin brazilianul Rivaldinho (32), cu o lovitura de cap, dupa centrarea portughezului Diogo Salomao. Portughezul Filipe Nascimento (66), aflat la debutul sau in tricoul echipei Dinamo, a dublat avantajul "cainilor". Scorul final a fost stabilit de Nedelcearu, in prelungiri (90+3).In minutul 53, de la Juventus Bucuresti a fost eliminat Mihaescu."Nu stii ce forma ai la inceput de sezon. Echipele nou-promovate au o intensitate buna. A fost o echipa bine asezata. Dar conteaza rezultatul si ca am luat trei puncte. Conteaza ca am jucat fotbalul pe care vreau sa-l vad mai mult. Am facut si greseli, dar asa e la inceput de sezon. Cred ca a fost o victorie meritata a noastra. Acum trebuie sa ne pregatim pentru urmatoarea etapa si sper sa ajungem la meciul de Europa League cu doua victorii. Nu este usor sa joci impotriva unei echipe care are intensitatea pe care a avut-o Juventus Bucuresti. Au fost asezati bine, au fost foarte agresivi, au facut in multe minute un pressing prin care nu ne-au lasat sa jucam asa cum ne-am dorit", a declarat Cosmin Contra la Digi Sport, potrivit News.ro.Juventus Bucuresti: Mingote - Beta, Morariu (Wallace '59), Benga, Fl. Stefan, Mihaescu, Lungu, Zaharia (Calintaru '57), C. Petre (Cazan '77), Bajenaru, Mazarache. Antrenor: Daniel OpritaDinamo: Penedo - Romera, Nedelcearu, Maric, St. Filip, Hanca, Busuladzic, Mahlangu (Nascimento '57), Salomao (Bumba '71), Rivaldinho, Nemec (Costache '78). Antrenor: Cosmin ContraCartonase galbene: Mihaescu '44, '53 / Hanca '43, Mahlangu '45+2, Nemec '76Cartonas rosu: Mihaescu '53Arbitri: Horatiu Fesnic - Alexandru Cerei, Mihai Marius Marica - Lucian RusanduObservatori: Eduard Dumitrescu, Marian IvanInainte de startul jocului, s-a tinut un moment de reculegere in memoria lui Ioan Aloman si Sorin Satmari.