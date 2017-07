VIDEO Senegal: Opt morti si zeci de raniti grav in urma unor violente la finala Cupei Ligii

Potrivit sursei citate, in arena au avut loc violente intre sustinatorii echipelor Ouakam si Stade de Mbour dupa fluierul final al primei reprize de prelungiri. Fanii s-au batut si au aruncat cu diverse obiecte in adversari.Fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe fani, iar un zid s-a prabusit sub presiunea suporterilor care incercau sa iasa din stadion.Numerosi suporteri s-au refugiat pe teren.Meciul a fost suspendat dupa gravele incidente, la scorul de 2-1 pentru Stade de Mbour.