Europa League: Dinamo vs Bilbao, CSU Craiova vs AC Milan in turul trei preliminar

Mansa tur va avea loc pe 27 iulie, in timp ce returul se va disputa pe 3 august.Daca o va elimina pe Zira FK (s-a impus cu 3-1 in primul meci) in turul doi preliminar al competitiei, Astra Giurgiu va da peste Olexandria, din Ucraina. Primul meci ar avea loc la Giurgiu, iar returul in deplasare.PSV Eindhoven (NED) v Osijek (CRO) or Luzern (SUI)Norrkoping (SWE) or Trakai (LTU) v Shkendija (MKD) or HJK Helsinki (FIN)Krasnodar (RUS) v Slovan Bratislava (SVK) or Lyngby (DEN)Sturm Graz (AUT) or Mladost Podgorica (MNE) v Fenerbahce (TUR)Panathinaikos (GRE) v Gabala (AZE) or Jagiellonia Białystok (POL)Shamrock Rovers (IRL) or Mlada Boleslav (CZE) v Kairat Almaty (KAZ) or Skenderbeu (ALB)Austria Wien (AUT) v Progres Niederkorn (LUX) or AEL Limassol (CYP)Dinamo Zagreb (CRO) v Vaduz (LIE) or Odd (NOR)Dinamo București (ROU) v Athletic Club (ESP)Olimpik Donetsk (UKR) v PAOK (GRE)Arka Gdynia (POL) v Ferencvaros (HUN) or Midtjylland (DEN)Ostersunds (SWE) or Galatasaray (TUR) v Inter Bakı (AZE) or Fola Esch (LUX)Bordeaux (FRA) v Nomme Kalju (EST) or Videoton (HUN)Maccabi Tel-Aviv (ISR) or KR Reykjavík (ISL) v Panionios (GRE) or Gorica (SVN)Valletta (MLT) or Utrecht (NED) v Haugesund (NOR) or Lech Poznań (POL)CSU Craiova (ROU) v AC Milan (ITA)Brondby (DEN) or VPS Vaasa (FIN) v Hajduk Split (CRO) or Levski Sofia (BUL)Gent (BEL) v Altach (AUT) or Dinamo Brest (BLR)Astra Giurgiu (ROU) or Zire (AZE) v Olexandriya (UKR)Everton (ENG) v Ruzomberok (SVK) or Brann (NOR)Aberdeen (SCO) or Siroki Brijeg (BIH) v Apollon Limassol (CYP) or Zaria Balti (MDA)Irtysh Pavlodar (KAZ) or Crvena zvezda (SRB) v Sparta Praha (CZE)Beitar Jerusalem (ISR) or Botev Plovdiv (BUL) v Marítimo (POR)Zenit (RUS) v Trenčín (SVK) or Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)Marseille (FRA) v Oostende (BEL)Freiburg (GER) v Valur Reykjavík (ISL) or Domžale (SVN)Cork City (IRL) or AEK Larnaca (CYP) v Rabotnicki (MKD) or Dinamo Minsk (BLR)Zeljeznicar (BIH) or AIK (SWE) v Braga (POR)Liepaja (LVA) or Suduva (LTU) v Sion (SUI).