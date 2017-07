Abdelhak Nouri (Ajax) are probleme "severe si ireversibile la creier", dupa ce a suferit un atac de cord

Clubul olandez a anuntat ca Abdelhak Nouri, de doar 20 de ani, a suferit "probleme ireversibile si severe la creier".In urma testelor efectuate luni, inima functioneaza normal, iar medicii de la spitalul din Innsbruck au anuntat ca vor mai efectua noi teste dupa ce fotbalistul va fi constient.Abdelhak Nouri a suferit un atac de cord, sambata, in timpul meciului amical cu formatia Werder Bremen, din cadrul stagiului de pregatire din Austria.Nouri, in varsta de 20 de ani, a cazut pe teren in minutul 72, iar personalul medical a intervenit imediat. Jucatorului olandez i s-a facut masaj cardiac timp de 20 de minute, iar doctorii au utilizat si defibrilatorul.Abdelhak Nouri a fost transportat cu elicopterul la spital unde a fost plasat in coma artificiala.Abdelhak Nouri a evoluat in sezonul trecut pentru echipa a doua a clubului Ajax Amsterdam, care a terminat sezonul pe locul secund, si a fost desemnat cel mai bun jucator din liga secunda olandeza.