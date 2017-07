TAS: Viitorul este campioana de drept a Romaniei din sezonul 2016-2017

"Dupa o luna si jumatate avem si noi o dimineata placuta. Am avut emotii, a fost un examen complicat. Ne pregatim sa desfacem sampania" -, managerul general al Viitorului, la Sport.ro."FCSB a cerut TAS sa constate ca interpretarea prevederilor art 27.3 din ROAF ar trebui sa fie diferita de varianta de interpretare stabilita de FRF si LPF, precizand faptul ca in cazul egalitatii de puncte, ar trebui luate in considerare rezultatele dintre cele doua echipe din sezonul 2016-2017 (sezon regulat + play-off). Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a respins apelul depus de clubul FCSB in data de 6 iunie si a confirmat decizia Federatiei Romane de Fotbal din data de 5 iunie, cand s-a validat clasamentul Ligii I",Judecatorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne nu au facut altceva decat sa mentina decizia data de Liga Profesionista si care a fost aprobata de Comitetul Executiv al FRF in data de 5 iunie 2017.Cazul a ajuns la TAS dupa ce FCSB a facut o solicitare catre forul de la Lausanne. Viitorul si FCSB au incheiat sezonul 2016-2017 al Ligii 1 la fotbal la egalitate de puncte (cate 44), iar departajarea s-a facut in urma rezultatelor directe din play-off-ul campionatului.