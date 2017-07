Edward Iordanescu: Sper ca Astra sa faca o dubla mansa cu Zira din care sa iasa invingatoare

''In jocul de maine cu echipa azera Zira, reprezentam nu doar clubul Astra, ci si fotbalul romanesc, si speram sa reusim, in ciuda momentului si a situatiei, sa facem o dubla mansa din care sa putem sa iesim invingatori... Mi-ar placea sa spun ca suntem favoriti, dar nu pot sa spun acest lucru si la fel de tare as vrea sa pot sa promit ca ne vom califica, dar cu siguranta nu pot sa fac acest lucru. Este ceva ce pot sa promit: ca vom fi concentrati, determinati, vom incerca sa jucam un fotbal pozitiv, sa dam toata energia pentru un joc bun maine si sa ne pastram sansele deschise pentru calificare'', a declarat Edward Iordanescu.El spune ca a studiat cat se poate de bine adversarul: "Ei au avut deja o dubla mansa si au iesit castigatori in ambele jocuri".''Ne va astepta un joc extrem de echilibrat impotriva unei echipe definite, noi suntem o echipa in formare. Vorbim de o echipa definita, care are un nivel calitativ bun, jucatori mult mai sudati si mai omogeni, cu relatii de joc mai clare si mai definite in comparatie cu noi si, in acelasi timp, o echipa care are deja doua jocuri la activ si asta inseamna ritm de joc, tonus si, nu in ultimul rand, elan si entuziasm si cu siguranta ca vor veni cu incredere si cu optimism'', a completat Edward Iordanescu.