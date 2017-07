Gigi Becali despre litigiul de la TAS: Pe masura ce trece timpul si se apropie verdictul parca au scazut sperantele 

"Nu stiu, pe masura ce trece timpul si se apropie verdictul parca au scazut sperantele. Nu stiu de ce. Probabil si ca vreau sa se termine odata balamucul asta. Fie ce-o fi si cu asta basta", a spus Becali la Digi Sport.El a subliniat inca ca din punctul sau de vedere si al avocatilor FCSB are dreptate: "Din punctul meu de vedere si din punctul avocatilor regulamentul e clar si dreptate juridica avem noi suta la suta".Daca FC Viitorul va avea castig de cauza la TAS, Becali a spus ca il va felicita pe Gheorghe Hagi: "Nici n-ai unde sa ataci si ce sa mai ataci? La revedere si am terminat balciul. Il sun pe Gica, felicitari, ddaca vrea sa raspunda, probabil o sa mai fie suparat inca vreo luna, il sun peste o luna, ii dau mesaj. Daca nu, o sa-l sun cand o sa-mi raspunda".Becali, care in urma cu cateva ore a declarat la Sport.ro ca FCSB a achizitionat un fundas sarb de 25 de ani, a revenit asupra declaratiei, spunand la Digi Sport ca tranzactia nu este realizata. "Am vazut un fundas de 1,90, costa 300.000 de euro. El e alesul, dar nu am spus ca l-am cumparat. Dica si Meme il vor. 300.000 convenisem cu impresarul. Acum nu mai e 300.000, o sa ceara un milion, ca il vrea Steaua. S-ar putea sa nu il mai luam. Meme nu mi-a spus ca nu e rezolvat si ca incearca sa ia hartie. Daca nu afla pana maine, va avea hartia impresarul. Hartia spune ca sunt de acord cu suma de 300.000 de euro. Era suparat foc Meme. Mi-a spus ￯Iti bati joc de munca mea, m-am chinuit doua zile￯. I-am zis ca o sa-I dau un bonus pentru munca. Are dreptate, ce sa fac?", a afirmat finantatorul FCSB.El a vorbit si despre discutiile pentru Olimpiu Morutan. "Ce au mai avansat negocierile? N-a avansat nimic. Iftime vrea 25 la suta, eu am spus 20 la suta. Acum va dati seama, dupa ce dau 700.000 sa mai dau si 25 la suta￯E posibil sa fie un pret foarte mare. Si s-ar putea sa ma razgandesc. In fiecare zi ma suna Dica si Meme ca ma roaga din suflet sa termin cu Morutan, ca nu este, ca Grecu si Benzar sunt mai buni ca el￯ Ce sa fac? Nu pot nici sa trec asa", a adaugat Becali.