Ioan Aloman, fost fotbalist la Gaz Metan Medias, a murit in urma unui infarct

Duminica seara a avut loc la Medias, judetul Sibiu, prezentarea lotului oficial al echipei Gaz Maten Medias pentru urmatorul sezon.Organizatorul de competitii Ioan Aloman, care facea parte din echipa de Old Boys a clubului, a facut un infarct si s-a prabusit pe pista stadionului. Echipa de Old Boys urma sa dispute o partida cu una dintre echipele de juniori ale clubului Gaz Metan, iar la finalul incalzirii, inaintea startului partidei, lui Ioan Aloman i s-a facut rau si a cazut pe pista.Echipajul medical prezent la stadion a inceput manevrele de resuscitare, iar la scurt timp au ajuns alte doua autospeciale ale Serviciului de Ambulanta Medias.Dupa 20 de minute de resuscitare, Ioan Aloman a fost transportat in stare critica la spitalul din Medias, iar apoi a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la Targu Mures.Ioan Aloman a incetat din viata la spitalul din Targu Mures.