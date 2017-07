FC Voluntari a invins cu 1-0 FC Viitorul si a castigat in premiera Supercupa Romaniei

In minutul 32, FC Viitorul a ramas in inferioritate numerica, Ionut Vina fiind eliminat dupa ce a primit al doilea cartonas galben.FC Viitorul: Rimniceanu - Dumitras (Benzar '46), Tiru, Boli, Ganea - Lopez, Nedelcu (Herea '71), Vina - Matan, Chitu (Casap '46), Cicaldau. Antrenor: Gheorghe HagiFC Voluntari: Balauru - Maftei, Balaur, M. Popescu, Acsinte - Lazar, Rauta - Deac (Ivanovici '71), Marinescu, Olteanu (Parcalabu '82) - Balan (Capatana '90). Antrenor: Claudiu NiculescuCartonase galbene: Vina '15, '32, Herea '74, Boli '81 / Acsinte '68, Balaur '82Cartonas rosu: Vina '32Meciul a fost arbitrat de Sebastian Coltescu, ajutat la cele doua linii de asistentele Petruta Iugulescu si Mihaela Tepusa. Arbitru de rezerva a fost George Gaman, iar observatori Bogdan Zanfirescu si Bogdan Gheorghita.Pentru Claudiu Niculescu este a doua dubla Cupa - Supercupa, de aceasta data in calitate de antrenor. Niculescu a mai castigat Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei ca fotbalist, in 2005, cu Dinamo.Supercupa Romaniei s-a disputat cu cateva zile inainte ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) sa ia o decizie in privinta titlului revendicarii titlului de campioana de catre FCSB. Cazul va fi judecat miercuri si, potrivit directorului general al FC Viitorul, Cristian Bivolaru, verdictul ar putea fi dat in aceeasi zi.FC Viitorul si FCSB au terminat la egalitate de puncte, 44, in fruntea play-off-ului Ligii I. Conform LPF, care sustine ca, la egalitate de puncte, departajarea se face la rezultatele directe din play-off, Viitorul este campioana Romaniei. Insa, potrivit parerii oficialilor FCSB si potrivit interpretarii regulamentului de catre ei, la egalitate de puncte trebuie sa se tina cont de toate rezultatele directe, si din sezonul regulat si din play-off. In aceasta situatie, FCSB ar trebui sa fie campioana Romaniei.