Se intampla in Brazilia: Un suporter a fost impuscat mortal la finalul meciului Vasco da Gama - Flamengo

Barbatul in varsta de 27 de ani, impuscat in piept, era deja mort cand a ajuns la spitalul Souza Aguiar din Rio de Janeiro.Trei alti spectatori au ajuns la spital, doi impuscati in picior si unul care a fost atins de schije. Martorii au declarat ca focurile de arma au fost trase de politia militara.Derbiul orasului Rio de Janeiro, incheiat cu victoria in deplasare a formatiei Flamengo, scor 1-0, s-a disputat intr-o stare de tensiune, incidente avand loc si in timpul intalnirii.La finalul partidei, suporterii echipei Vasco da Gama au aruncat petarde si fumigene pe teren, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene. Evacuarea stadionului s-a facut in mare dezordine si s-au auzit focuri de arma.