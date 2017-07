Romelu Lukaku, la Manchester United in schimbul a 75 de milioane de lire sterline

"Suntem incantati sa va anuntam ca s-a ajuns la un acord cu Everton in privinta unei sume pentru transferul lui Romelu Lukaku, sub rezerva vizitei medicale si a termenilor personali", au anuntat oficialii celor de la nchester United.In varsta de 24 de ani, Lukaku a disputat 57 de meciuri in tricoul primei reprezentative a Belgiei, pentru care a punctat de 20 de ori. La Everton a ajuns in 2013, bifand 160 de meciuri si 87 de goluri.Nascut la Antwerp pe 13 mai 1993, Romelu a evoluat de-a lungul carierei la formatiile Anderlecht, Chelsea, West Brom (imprumutat) si Everton (intai sub forma de imprumut: 2013-2014).