Presedinte FC Barcelona: "Messi este platit ca fiind cel mai bun din lume si din istoria fotbalului"

"El este cel mai bun jucator din lume si este platit ca fiind cel mai bun din lume si din istoria fotbalului. Este jucatorul unui sport colectiv cel mai bine platit pentru ca nimeni nu aduce atat de mult clubului sau ca Leo Messi", a afirmat Josep Maria Bartomeu intr-un interviu acordat cotidianului sportiv catalan Mundo Deportivo."Barca" a anuntat, miercuri, ca si-a prelungit pana in anul 2021 contractul cu argentinianul in varsta de 30 de ani, cvintuplu castigator al "Balonului de Aur", pentru un salariu care nu a fost dezvaluit.Conform clasamentului magazinului Forbes publicat la inceputul lunii iunie, inaintea prelungirii contractului, Messi era al treilea cel mai bine platit sportiv din lume in 2017, cu 80 milioane de dolari, dintre care 53 milioane din salarii si prime.Marele sau rival sportiv, portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid), ocupa primul loc in acest clasament cu 93 milioane, dintre care 58 din salariu si prime, urmat de baschetbalistul american LeBron James (Cleveland Cavaliers), cu 86,2 milioane dolari, dintre care 31,2 milioane din salarii si prime.