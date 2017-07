A fost stabilit programul noului sezon din Liga 1: FC Viitorul vs Gaz Metan Medias si FCSB vs FC Voluntari, in prima etapa

Noul sezon va debuta cu Supercupa dintre FC Viitorul si FC Voluntari (castigatoarea Cupei Romaniei), pe 9 iulie.Derbiul FCSB vs Dinamo va avea loc in runda a 12-a.CS U Craiova vs CSM Poli IasiConcordia Chiajna vs ACS Poli TimisoaraFCSB vs FC VoluntariAstra vs Sepsi Sf. GheorgheJuventus Bucuresti vs DinamoFC Botosani vs CFR ClujViitorul vs Gaz Metan MediasCSM Poli Iasi vs Gaz Metan MediasCFR Cluj vs ViitorulDinamo vs FC BotosaniSepsi Sf. Gheorghe vs Juventus BucurestiFC Voluntari vs AstraACS Poli Timisoara vs FCSBCS U Craiova vs Concordia ChiajnaConcordia Chiajna vs CSM Poli IasiFCSB vs CS U CraiovaAstra vs ACS Poli TimisoaraJuventus Bucuresti vs FC VoluntariFC Botosani vs Sepsi Sf. GheorgheViitorul vs DinamoGaz Metan Medias vs CFR ClujCSM Poli Iasi vs CFR ClujDinamo vs Gaz Metan MediasSepsi Sf. Gheorghe vs ViitorulFC Voluntari vs FC BotosaniACS Poli Timisoara vs Juventus BucurestiCS U Craiova vs AstraConcordia Chiajna vs FCSBFCSB vs CSM Poli IasiAstra vs Concordia ChiajnaJuventus Bucuresti vs CS U CraiovaFC Botosani vs ACS Poli TimisoaraViitorul vs FC VoluntariGaz Metan Medias vs Sepsi Sf. GheorgheCFR Cluj vs DinamoCSM Poli Iasi vs DinamoSepsi Sf. Gheorghe vs CFR ClujFC Voluntari vs Gaz Metan MediasACS Poli Timisoara vs ViitorulCS U Craiova vs FC BotosaniConcordia Chiajna vs Juventus BucurestiFCSB vs AstraAstra vs CSM Poli IasiJuventus Bucuresti vs FCSBFC Botosani vs Concordia ChiajnaViitorul vs CS U CraiovaGaz Metan Medias vs ACS Poli TimisoaraCFR Cluj vs FC VoluntariDinamo vs Sepsi Sf. GheorgheCSM Poli Iasi vs Sepsi Sf. GheorgheFC Voluntari vs DinamoACS Poli Timisoara vs CFR ClujCS U Craiova vs Gaz Metan MediasConcordia Chiajna vs ViitorulFCSB vs FC BotosaniAstra vs Juventus BucurestiJuventus Bucuresti vs CSM Poli IasiFC Botosani vs AstraViitorul vs FCSBGaz Metan Medias vs Concordia ChiajnaCFR Cluj vs CS U CraiovaDinamo vs ACS Poli TimisoaraSepsi Sf. Gheorghe vs FC VoluntariCSM Poli Iasi vs FC VoluntariACS Poli Timisoara vs Sepsi Sf. GheorgheCS U Craiova vs DinamoConcordia Chiajna vs CFR ClujFCSB vs Gaz Metan MediasAstra vs ViitorulJuventus Bucuresti vs FC BotosaniFC Botosani vs CSM Poli IasiViitorul vs Juventus BucurestiGaz Metan Medias vs AstraCFR Cluj vs FCSBDinamo vs Concordia ChiajnaSepsi Sf. Gheorghe vs CS U CraiovaFC Voluntari vs ACS Poli TimisoaraCSM Poli Iasi vs ACS Poli TimisoaraCS U Craiova vs FC VoluntariConcordia Chiajna vs Sepsi Sf. GheorgheFCSB vs DinamoAstra vs CFR ClujJuventus Bucuresti vs Gaz Metan MediasFC Botosani vs ViitorulViitorul vs CSM Poli IasiGaz Metan Medias vs FC BotosaniCFR Cluj vs Juventus BucurestiDinamo vs AstraSepsi Sf. Gheorghe vs FCSBFC Voluntari vs Concordia ChiajnaACS Poli Timisoara vs CS U Craiova14/16 iulie - debutul noului sezon de Liga 1.13/15 octombrie - returul sezonului regulat al Ligii 1.25 octombrie - 16-imi Cupa Romaniei.16/17 decembrie - ultima etapa din 2017, runda cu numarul 22.3/4 februarie 2018 - se va relua campionatul, etapa a 23-a.24/25 februarie - ultima etapa din sezonul regulat, a 26-a.3/4 martie - etapa 1 din play-off/play/out.12/13 mai - ultima etapa din play-off.27 mai - finala Cupei Romaniei.2/3 iunie - ultima etapa din play-out.