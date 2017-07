Suspendarea lui Michel Platini din orice activitate legata de fotbal, confirmata de Tribunalul federal elvetian

In varsta de 61 de ani, francezul a fost suspendat pentru opt ani in decembrie 2015 de justitia interna a FIFA. Suspendarea a fost redusa in apel la sase ani, apoi la patru ani de catre Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).Michel Platini a fost gasit vinovat de conflict de interese de catre TAS, dupa ce a primit fara justificare doua milioane de dolari de la FIFA, plata apropaba de presedintele forului mondial, Joseph Blatter, in 2011.El a contestat decizia TAS la Tribunalul federal elvetian, care insa a mentinut hotararea forului sportiv de la Lausanne.Michel Platini va putea reveni in activitatea fotbalistica la finalul anului 2019.