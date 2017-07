Manchester United ofera 85,5 milioane euro pentru atacantul Romelu Lukaku (Everton)

Lukaku, 24 ani, transferat definitiv de Everton in 2014 pentru 32 milioane euro de la Chelsea, a jucat sezonul trecut 37 de meciuri, a marcat 25 de goluri si a oferit 6 pase de gol.Internationalul belgian (57 selectii) a refuzat in martie sa semneze un nou contract cu Everton si de atunci era urmarit de Chelsea si Bayern Munchen. Lukaku anuntase ca isi va decide viitorul club in iunie, iar acum pare ca va colabora cu Jose Mourinho, cu care s-a intersectat la Chelsea.Manchester United a fost interesata si de serviciile atacantului spaniol Alvaro Morata, de la Real Madrid.