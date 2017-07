Lionel ​Messi isi va prelungi contractul cu FC Barcelona pana in anul 2021

"Clubul este foarte fericit ca Lionel Messi, cel mai bun fotbalist din istorie, si-a prelungit contractul. Messi a jucat intreaga cariera la Barcelona si a condus echipa catre o era de mare succes, nemaivazuta in fotbalul mondial", scrie site-ul fcbarcelona.com.Clauza de reziliere a contractului a fost marita de la 250 de milioane de euro la 300 de milioane de euro, potrivit Marca.Messi a venit la Barcelona de la Newell's Old Boys in anul 2000, cand avea doar 13 ani. A debutat la prima echipa dupa trei ani, intr-un meci amical cu FC Porto. Argentinianul a jucat pana acum 13 sezoane in tricoul "blaugrana".Cu 507 goluri in 583 de meciuri oficiale, atacantul de 30 de ani este cel mai bun marcator din istoria clubului catalan.Alaturi de gruparea catalana, Messi a castigat 8 titluri de campion in La Liga, 4 trofee Champions Leagues, 5 Cupe ale Spaniei, 7 Supercupe ale Spaniei, 3 Supercupe ale Europei si de trei ori Cupa Mondiala a Cluburilor.La nivel individual, Lionel Messi a cucerit de cinci ori Balonul de Aur, un record.Vineri, Lionel Messi si partenera sa Antonela Roccuzzo s-au casatorit la Rosario, orasul natal al fotbalistului, in prezenta a 260 de invitati, intre care s-au numarat si actuali si fosti colegi ai jucatorului de la FC Barcelona si nationala Argentinei.