Telenovela Donnarumma, aproape de final: Portarul isi va prelungi intelegerea cu AC Milan

In urma cu doar cateva zile, Mino Raiola (impresarul jucatorului) a anuntat ca Gigi nu isi va prelungi intelegerea cu Milanul, urmand sa ia calea Madridului (acolo unde ar fi fost dorit de Real Madrid).Negocierile dintre cele doua parti au continuat insa luni, iar Gazzetta dello Sport a anuntat ca portarul va ramane in cele din urma la Milano. In varsta de doar 18 ani, Gigi (produs al formatiei de pe San Siro) va deveni al treilea cel mai bine platit portar din lume, cu un salariu stagional de 6 milioane de euro...Daca Milanul nu va prinde un loc de Champions League la finalul sezonului viitor, atunci clauza de reziliere a contractului lui Gigi va fi de 50 de milioane de euro. Daca totusi milanezii vor reveni in Liga, atunci clauza se va dubla: 100 de milioane de euro.De asemenea, la Milan va sosi si fratele lui Gigi, Antonio, care este si el portar. Acesta va fi rezerva si va primi un milion de euro pe sezon (in prezent, Antonio evolueaza la Asteras, in Grecia).Gianluigi primea un salariu de 160.000 de euro, conform vechii intelegeri care expira in iunie 2018.