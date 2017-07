​VIDEO Chile - Germania 0-1/ Nemtii au castigat in premiera Cupa Confederatiilor

Cele doua formatii s-au aflat pentru prima data in finala Cupei Confederatiilor.La competitia gazduita de Rusia, bronzul a fost cucerit de Portugalia , care s-a impus in finala mica impotriva Mexicului, scor 2-1 dupa prelungiri.Timo Werner a fost desemnat castigatorul Ghetei de Aur, golgheterul turneului, cu 3 goluri si 2 pase decisive.1. Claudio Bravo (capitan) - 4. Mauricio Isla, 17. Gary Medel, 18. Gonzalo Jara, 15. Jean Beausejour - 20. Charles Aranguiz (9. Angelo Sagal, 81), 21. Marcelo Diaz (19. Leonardo Valencia, 53), 10. Pablo Hernandez - 8. Arturo Vidal - 11. Eduardo Vargas (22. Edson Puch, 81), 7. Alexis Sanchez. Selectioner: Juan Antonio Pizzi22. Marc-Andre ter Stegen - 4. Matthias Ginter, 16. Antonio Ruediger, 2. Shkodran Mustafi - 18. Joshua Kimmich, 8. Leon Goretzka (17. Niklas Suele, 90+1), 21. Sebastian Rudy, 3. Jonas Hector - 13. Lars Stindl, 7. Julian Draxler (capitan) - 11. Timo Werner (14. Emre Can, 79). Selectioner: Joachim Loew.