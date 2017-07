VIDEO Portugalia - Mexic 2-1 (dupa prelungiri)/ Lusitanii au castigat finala mica de la Cupa Confederatiilor

Au marcat Pepe '90+1 si Adrien Silva '104 (penalti) pentru Portugalia, respectiv Neto '54 (autogol) pentru Mexic.Portughezul Andre Silva a ratat un penalti in minutul 17.Cele doua echipe au terminat meciul in 10 oameni, ambii jucatori fiind eliminati pentru cumul de cartonase. In minutul 106, de la portughezi a fost eliminat Nelson Semedo, iar din echipa Mexicului a fost eliminat Raul Jimenez, in minutul 112.1. Rui Patricio - 11. Nelson Semedo, 3. Pepe, 4. Luis Neto, 19. Eliseu - 18. Gelson Martins, 8. Joao Moutinho (23. Adrien Silva, 82), 13. Danilo Pereira (15. Andre Gomes, 82), 16. Pizzi (14. William Carvalho, 91) - 9. Andre Silva, 17. Nani (capitan; 20. Ricardo Quaresma, 70). Selectioner: Fernando Santos.13. Guillermo Ochoa - 7. Miguel Layun, 2. Nestor Araujo, 15. Hector Moreno, 21. Luis Reyes - 16. Hector Herrera, 4. Rafael Marquez (capitan; 8. Maro Fabian, 106), 18. Andres Guardado (6. Jonathan dos Santos, 80) - 11. Carlos Vela, 19. Oribe Peralta (22, Hirving Lozano, 61), 14. Javier Hernandez (9. Raul Jimenez, 85). Selectioner: Juan Carlos Osorio.Portugalia s-a aflat la prima sa prezenta la Cupa Confederatiilor. Mexicul a triumfat la aceasta competitie in 1999 si a incheiat pe locul 3 in 1995.Finala mare a Cupei Confederatiilor se va disputa intre Chile si Germania si este programata la ora 21.00, la Sankt Petersburg.