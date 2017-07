Oferta record pentru francezul Kylian Mbappe - Arsenal, dispusa sa plateasca 142 de milioane de euro

In varsta de 18 ani, atacantul este dorit de mai multe echipe de top din Europa, printre care Manchester United, Manchester City sau Real Madrid.Potrivit sursei citate, Wenger a discutat deja cu tatal lui Mbappe, Wilfried, care a avut o influenta enorma asupra carierei fiului sau. Tehnicianul francez i-a promis acestuia ca Mbappe va fi titular la Arsenal.In sezonul trecut, Mbappe a marcat 26 de goluri si a dat 14 pase decisive in toate competitiile. Tanarul atacant mai are contract pana in 2019 cu trupa din Monte Carlo.Cel mai scump transfer din istoria fotbalului este cel al francezului Paul Pogba, care a fost achizitionat de Manchester United de la Juventus in schimbul sumei de 105 milioane de euro.Arsenal a incheiat pe locul 5 editia trecuta din Premier League si va juca in grupele Europa League.