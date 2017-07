Portarul CiprianTătăruşanu poate ajunge in Ligue 1 - Românul este dorit de Claudio Ranieri la FC Nantes

Conform sursei citate, titularul postului de portar la echipa nationala a Romaniei este dorit in mod expres de Ranieri, care a preluat-o pe FC Nantes in urma cu doua saptamani.Cele doua cluburi au avut o prima intanire in care au discutat despre transferul lui Tatarusanu, care mai are doi ani de contract cu AC Fiorentina, iar posibilitatea ca romanul sa ajunga in Ligue 1 este mare.Ciprian Tatarusanu, in varsta de 31 de ani, a ajuns liber de contract la AC Fiorentina in vara anului 2014. El a jucat anterior la formatiile Juventus Bucuresti, Gloria Bistrita si Steaua Bucuresti.In sezonul trecut din Ligue 1, FC Nantes a incheiat pe locul sapte. "Canarii" au in palmares opt titluri ale Frantei, ultimul dintre ele fiind castigat in 2001.Alti romani care au evoluat la FC Nantes au fost Viorel Moldovan, Florin Bratu, Claudiu Keseru si Banel Nicolita.