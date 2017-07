Astra Giurgiu l-a transferat pe Bogdan Chipirliu, golgheterul Ligii a II-a

Chipirliu, in varsta de 24 de ani, a semnat un contract pe trei sezoane cu Astra Giurgiu si va lucra din nou cu antrenorul Edward Iordanescu, dupa ce au mai colaborat la Fortuna Campina.In urma cu trei saptamani, Bogdan Chipirliu fusese anuntat oficial ca transferat la formatia Nacional Madeira (Portugalia), retrogradata in liga secunda, dar pana la urma intelegerea nu a mai fost parafata.Bogdan Chipirliu a fost gogheterul editiei trecute a Ligii a II-a, cu 29 de reusite, depasindu-i pe Hadnagy (Sepsi) si Adrian Petre (UTA), fiecare cu cate 28 de goluri.Chipirliu este al saselea transfer facut de Astra in aceasta vara, dupa Erico, Marquinhos, Mrzljak, Valceanu si Lazar, potrivit Digi Sport.