Adrian Petre, transferat de la UTA Arad la Esbjerg pentru o suma record in Liga 2

"Clubul nostru anunta transferul lui Adrian Petre la gruparea daneza de liga secunda Esbjerg fB. Conform contractului dintre cluburi, clauzele financiare sunt confidentiale. Este vorba de un transfer definitiv, pentru o suma record pentru Liga a II-a, UTA si Atletico. Ii multumim lui Adi Petre pentru tot ce a facut pentru noi si ii uram mult succes!", este anuntul clubului aradean.Potrivit sport.ro, valoarea transferului ar fi de aproximativ 500.000 de euro.In sezonul trecut, Adrian Petre a fost golgheterul echipei aradene, cu 34 de goluri in cele 42 de partide disputate."Pe parcursul acestui sezon am avut propuneri de la cluburi importante. Ar fi o lipsa de respect sa ma folosesc acum de numele lor, dar presa a semnalat cateva dintre ele. Am cantarit fiecare dintre oferte si impreuna cu agentul meu am hotarat sa alegem Esbjerg. Mi-a placut proiectul lor bazat pe jucatori tineri si a contat ca m-au dorit foarte mult. Nu sunt adeptul de a incheia acum un contract cu un club urias, doar de dragul de a semna si sa-mi diminuez astfel sansele de a juca. Sunt constient ca mai am mult de munca pana cand sa pot juca la cel mai inalt nivel si vreau sa-mi construiesc cariera pas cu pas. De aceea, Esbjerg este cea mai potrivita alegere pentru stadiul actual al carierei mele. E un club unde vreau sa joc constant si sa ma perfectionez",FCSB, Genoa, Southampton si Getafe au fost echipele interesate de tanarul atacant, potrivit Digi Sport.