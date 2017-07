​VIDEO CE Under 21: Germania - Spania 1-0/ Germania, noua campioana europeana - Gol superb inscris de Weiser

Weiser a marcat unicul gol al partidei, in minutul 40. Neamtul a inscris un gol superb, printr-o lovitura de cap, fara nicio sansa pentru Kepa Arrizabalaga.Pentru Germania este al doilea trofeu la Euro Under 21, dupa cel din 2009. Spania a castigat de patru ori titlu european la tineret, in 1986, 1998, 2011 si 2013.