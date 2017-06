Daum: Nu este deloc usor acest proces de la nationala, dar cred ca daca cineva poate face acest lucru, acela sunt eu

Selectionerul Christoph Daum a declarat, miercuri, ca echipa nationala trebuie reinnoita si ca nu este usor procesul din care face parte, de a "construi o structura mai buna" in vederea obtinerii de performante, insa este de parere ca daca poate cineva sa reuseasca acest lucru, acela este el, potrivit news.ro.



"Ne concentram inclusiv pe Euro 2020, dar vom vedea ce vom face de la meci la meci. Am vazut, in amicalul cu Chile, ca multi dintre jucatorii tineri s-au descurcat destul de bine. Asta inseamna ca trebuie sa reinnoim echipa nationala, nu pentru ca asta vreau eu, ci pentru ca acest lucru e obligatoriu. De cealalta parte, jucatorii talentati au nevoie de timp, eu ii voi asista pe cat de mult posibil si speram ca unul sau mai multi sa-si gaseasca drum spre o echipa din vestul Europei. Este o onoare si chiar o placere sa fac parte din acest proces de a construi o structura mai buna, de a face o performanta mai mare in fotbalul romanesc, nu este deloc usor, toata lumea stie asta. Dar cred ca daca cineva poate face acest lucru, acela sunt eu, asa cred" a spus Daum, potrivit dolce-sport.ro.

Christoph Daum a precizat ca il va sustine mereu pe presedintele FRF, Razvan Burleanu. "Eu il voi sustine mereu, indiferent de ce va spune. Este o persoana foarte importanta in fotbalul romanesc si, indiferent ca voi fi aici sau in alta parte, il voi ajuta. Toate criticile care sunt bazate, sa spunem, pe lipsa de valoare sau din alte motive, trebuie sa ne dea de gandit ce trebuie sa facem pentru a progresa. Nu vreau sa critic din nou presa. Am facut-o si ar trebui sa fie de ajuns. Eu stiu, dar si voi stiti foarte bine situatia fotbalului romanesc. Nu avem foarte multi jucatori talentati. Este un moment in care trebuie sa ii crestem", a afirmat el.