Alexandru Maxim s-a transferat la echipa germana FSV Mainz

Maxim (28 de selectii si 3 goluri pentru nationala Romaniei) juca din ianuarie 2013 la Stuttgart, pe care in sezonul trecut a ajutat-o sa revina in prima divizie dupa un singur an.Mijlocasul, care pe 8 iulie va implini 27 de ani, a semnat un contract pe patru ani cu Mainz, echipa care a incheiat pe locul 15 ultima editie de campionat. Dupa incheierea junioratului, Maxim a mai fost legitimat la Espanyol Barcelona B (2009-2010), Badalona (2010-2011) si Pandurii Tg. Jiu (iulie 2011 - ianuarie 2013)."M-am simtit foarte bine in cei patru ani si jumatate intensi petrecuti la Stuttgart. Clubul si orasul inseamna mult pentru mine, vor avea intotdeauna un loc in inima mea. La fel si fanii, care m-au sustinut mereu. A venit totusi momentul sa ma gandesc la continuarea carierei mele. Am hotarat sa accept o noua provocare la o noua echipa si sunt fericit ca, impreuna cu VfB, am ajuns la aceasta solutie", a declarat Maxim.Mainz a platit pentru Maxim 3 milioane de euro, potrivit presei germane, relateaza DPA.Directorul sportiv al lui Stuttgart, Jan Schindelmeiser, a afirmat ca Maxim a vrut sa plece dupa perioada petrecuta la VfB, pentru care a jucat 131 de meciuri si a marcat 17 goluri.Directorul sportiv al lui Mainz, Rouven Schroeder, a spus ca Maxim "arata incredere in sine in situatiile de unu contra unu, poate crea spatii si este periculos la fazele fixe", scrie DPA.Jucatori romani care au imbracat tricoul lui Mainz au fost Aurel Panait (decembrie 1997-iunie 1998) si Marius Niculae (ianuarie-iunie 2007).