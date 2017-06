Situatie in continuare incerta la cele doua cluburi care se doresc a fi continuatoarele traditiei FC Rapid

"Vasile Caciureac (antrenorul formatiei Miscarea Feroviara - n.red.) este prietenul meu, antrenam doua echipe diferite, dar prietenia e altceva. Nu stiu, vom vedea ce va fi, nu stiu cine continua, cine ramane dintre aceste echipe. Nici eu nu stiu daca voi continua pentru ca nu am o propunere concreta. Contractul meu a expirat, acum am grupa 2001. Nu am nicio informatie de palmares. Datoria mea a fost sa antrenez un an, acum e posibil orice", a spus Mihai Iosif.Echipele AFC Rapid si Miscarea Feroviara, care se doresc a fi continuatoarele traditiei FC Rapid, au reusit promovarea in liga a patra.Mihai Iosif a fost prezent duminica pe stadionul Giulesti - Valentin Stanescu la sarbatorirea a 94 de ani de la infiintarea clubului Rapid.