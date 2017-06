FC Rapid a sarbatorit 94 de ani de la infiintare pe stadionul Giulesti, prin meciuri de old-boys

In primul meci al zilei, Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Progresul Bucuresti. Golurile oltenilor au fost marcate de Florescu, in timp ce pentru bucuresteni a inscris Savu de doua ori.A marcat: SchumacherAu marcat: Maldarasanu, Tartau - 2 / V. Dinu, G. ComanAu marcat: Abaluta, Pura, Nuta, Grama / Duna, Gusa (autogol)Au marcat: Caciureac / Sandoi.Evenimentul a fost sustinut de CS Rapid si organizatia Rapid old-boys. La eveniment au mai fost prezenti printre altii Ilie Balaci, Gabriela Szabo, Ion Dichiseanu, Marcel Puscas si Violeta Beclea-Szekely. La primul meci a Rapidului, lovitura de incepere a fost data de Miron Cozma, care a fost injurat de suporterii giulesteni.La finalul competitiei s-au acordat medalii si cupe de participare, iar fanii au patruns pe teren. Aceasta este posibil sa fi fost ultima actiune pe stadionul Giulesti, care urmeaza sa fie reconstruit.Fostul antrenor al echipei AFC Rapid, Mihai Iosif, a declarat ca pe teren s-au aflat jucatori care au facut istorie pentru fotbalul romanesc. "O sarbatoare a rapidistilor cu cateva mii de suporteri si cu o tristete pentru ca a trecut un an de la faliment. Scorurile nu au contat, ci ca pe teren s-au aflat jucatori care au facut istorie pentru fotbalul romanesc", a spus Iosif.Fostul mijlocas al Rapidului, Marius Maldarasanu, a fost dezamagit de prezenta scazuta a publicului: "Cred ca au fost meciuri destul de bune. Se implinesc 94 de ani si e o sarbatoare, dar sunt putin dezamagit ca stadionul e gol. Am inteles ca inca sunt dezbinati suporterii si asta nu e bine. Nu stim cat va mai dura pana va lua cineva palmaresul Rapidului si atunci suporterii trebuie sa se uneasca. Cei de la Petrolul ar putea fi un exemplu. Am fost pe stadion, a fost senzational cu 14.000 de suporteri la un baraj de liga a patra. E un exemplu pentru toate cluburile de traditie. Este momentul sa fie ajutata aceasta echipa Rapid".Fostul presedinte al clubului CSM Poli Iasi, Florin Prunea, nu intelege de ce Rapid se misca atat de incet in reformarea clubului: "A fost frumos, te simti fotbalist cand intri pe stadionul asta. E un club de traditie mare pe care il asteptam. Eu cred ca trebuie sustinut de toata lumea. Aici si cand te injura, te injura din suflet. Am vazut ca mai apar echipe, Petrolul, Otelul, nu inteleg de ce Rapid se misca atat de incet, desi au ceea ce multi nu au, suporterii"Fostul fundas al Universitatii Craiova, Emil Sandoi, a afirmat ca si-ar fi dorit sa joace pentru Rapid. "In Giulesti a fost mereu atmosfera frumoasa si mie mi-a parut rau de traseul lor cu Divizia A si Divizia B. Dar e un public fantastic aici, mi-as fi dorit sa fi jucat pentru Rapid", a spus Sandoi.