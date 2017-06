VIDEO Cupa Confederatiilor: Germania si Chile s-au calificat in semifinale

Germania a trecut, la Soci, cu scorul de 3-1 (0-0), de Camerun. Golurile invingatorilor au fost marcate de Demirbay '48 si Werner '66, '81, in timp ce pentru camerunezi a inscris Aboubakar, in minutul 78. Africanii au jucat in inferioritate numerica din minutul 64, dupa eliminarea lui Mabouka.Chile a terminat la egalitate cu Australia, la Moscova, scor 1-1 (0-1). Australienii au deschis scorul prin Troisi, in minutul 42, chilienii reusind egalarea prin Rodriguez, in minutul 67.1. Germania - 7 puncte2. Chile - 5 puncte3. Australia - 2 puncte4. Camerun - 1 punct.Programul semifinalelor Cupei Confederatiilor este urmatorul: Portugalia - Chile (28 iunie) si Germania - Mexic (29 iunie).