VIDEO CE Under 21: Italia si Germania s-au calificat in semifinale

Unicul gol al meciului a fost marcat de Bernardeschi, in minutul 31.In celalalt meci al grupei, Danemarca a invins Cehia, scor 4-2.Italia merge in semifinale in calitate de castigatoare a grupei, iar Germania ca ocupanta a celui mai bun loc doi.In semifinale, Italia va evolua, marti, cu Spania, iar Germania va intalni Anglia.1. Italia 6 puncte2. Germania 63. Danemarca 34. Cehia 3.