VIDEO Cupa Confederatiilor: Portugalia si Mexic, primele semifinaliste ale competitiei

Portugalia a trecut, la Sankt Petersburg, cu scorul de 4-0 (2-0), de Noua Zeelanda. Golurile invingatorilor au fost marcate de Cristiano Ronaldo '33 din penalti, Bernardo Silva '37, Andre Silva '80 si Nani '90+1.In urma acestui gol, Cristiano Ronaldo a ajuns la 75 de reusite in 142 de partide pentru nationala Portugaliei si l-a egalat pe ungurul Sandor Kocsis (75 de goluri in 68 de meciuri) in clasamentul celor mai buni marcatori europeni la echipa nationala. Liderul acestei ierarhii este Ferenc Puskas care a inscris 84 de goluri in 89 de partide jucate pentru Ungaria si Spania.Mexic a invins Rusia, la Kazan, cu scorul de 2-1 (1-1). Golurile mexicanilor au fost marcate de Araujo '30 si Lozano '52, in timp ce pentru rusi a inscris Samedov, in minutul 25. Rusia a evoluat in inferioritate numerica din minutul 68, dupa eliminarea lui Jirkov.1. Portugalia - 7 puncte (golaveraj 7-2)2. Mexic - 7 puncte (6-4)3. Rusia - 3 puncte (3-3)4. Noua Zeelanda - 0 puncte (1-8).