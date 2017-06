​VIDEO CE Under 21: Serbia - Spania 0-1; Macedonia - Portugalia 2-4/ Spania s-a calificat in semifinale, lusitanii au fost eliminati

Denis Suarez a inscris unicul gol al partidei dintre Serbia si Spania, in minutul 38.In cealalta partida a serii, pentru lusitani au marcat Edgar Ie 6', Bruma 22', 90+1' si Podence 57', iar Bardhi 40' si Markoski 80' au punctat pentru Macedonia. Portughezii nu mai pot ocupa cel mai bun loc doi din cele trei grupe, fiind devansati la golaveraj de Slovacia.Sambata sunt programate ultimele meciuri din grupa C: Cehia - Danemarca si Italia - Germania.1. Spania 9 puncte2. Portugalia 63. Serbia 14. Macedonia 1.1. Slovacia 6 puncte (6-3)2. Portugalia 6 (7-5)3. Cehia 3 (3-3); -un jocIn semifinale se califica castigatoarele fiecarei grupe, plus cel mai bun loc doi.