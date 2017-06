Filipe Teixeira este noul jucator al echipei FCSB

"Am semnat contractul cu Steaua. Acum merg sa fac vizita medicala. Nu cred ca o sa fie niciun fel de probleme. Contractul e valabil pentru un sezon. Imediat dupa efectuarea vizitei medicale ma voi alatura lotului, iar duminica dimineata vom pleca impreuna in cantonament", a spus Teixeira, dupa ce a semnat contractul.Potrivit Digi Sport, Teixeira va incasa 20.000 de euro pe luna.Mijlocasul a mai evoluat in Romania la Brasov, Rapid, Petrolul si Astra. Teixeira este crescut de Felgueiras si a mai fost legitimat la Istres, PSG, Leira, Coimbra, West Brom, Barnsley, Metalurg Donetsk si Al Shaab.In sezonul trecut, Teixeira a evoluat in 45 de meciuri pentru Astra Giurgiu si a inscris 6 goluri.