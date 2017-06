Cinci meciuri de old-boys pe stadionul Giulesti la sarbatoarea "Rapid - 94 de ani de istorie"

"Ziua de 25 iunie reprezinta pentru toti cei care iubesc Rapidul o zi deosebita. Toti cei care iubesc Rapidul sunt asteptati la stadion, sa-si vada idolii, foste glorii ale Clubului Sportiv Rapid si sportivi activi care ne-au bucurat anul acesta. Ii asteptam pe suporteri sa cantam, sa fie o zi deosebita, pentru ca s-ar putea ca aceasta sa fie ultima zi pe care sa o serbam pe vechea arena", a declarat presedintele CS Rapid, Valentina Caciureac.Fostul jucator al Rapidului, Mugur Bolohan, spune ca si-ar dori ca toti rapidistii sa se uneasca, indiferent ca sunt mai apropiati de una dintre cele doua echipe, AFC Rapid sau Miscarea CFR, care au promovat in acest sezon in Liga a IV-a: "Rapid Old Boys este un proiect de suflet, al tutoror rapidistilor, vrem sa ne intalnim periodic, sa bucuram suporterii de prezenta noastra. Toti sunt fosti jucatori care au facut perfomanta la Rapid. Toti vor fotbal la Rapid, ambele echipe au promovat in Liga a IV-a. Nu stim care va fi viitorul, dar e cert ca ne dorim un viitor fotbalistic in Giulesti. Vrem sa unim toate fortele, nu conteaza ca unii sunt mai apropiati de Miscarea CFR sau sau de AFC Rapid. Noi suntem o singura familie, familia alb-visinie a Rapidului. E poate o sarbatoare mai trista ca de obicei dar dupa reconstructia arenei vom vedea in ce stadiu vor fi echipele la momentul respectiv. Cu siguranta, vor fi oameni care sa vina sa investeasca la Rapid. Atmosfera din Giulesti este unica. Cum se manifesta fanii in Giulesti este ceva fantastic."Clubul Sportiv Rapid, impreuna cu Rapid Old Boys va organiza, duminica, evenimentul "Rapid - 94 de ani de istorie", la Stadionul Giulesti. Suporterii vor avea prilejul sa revada sportivi de prestigiu si invitati de marca din diferite discipline sportive.Rapid Old Boys va participa la eveniment cu urmatorul lot: Leontin Toader, Florentin Radulescu (portari), Dan Alexa, Stefan Nanu, Ion Ispas, Marian Grigore, Cristian Dulca, Florin Motroc, Nicolae Constantin, Adrian Iencsi (fundasi), Daniel Sava, Mugur Bolohan, Valentin Negru, Valentin Badoi, Constantin Schumacher, Mugurel Buga, Mihai Iosif, Marius Maldarasanu, Cezar Zanfir, Jean Barbu (mijlocasi), Rodin Voinea, Daniel Pancu, Iosif Damaschin, Fanel Tira, Dumitru Tirtau, Vasile Caciureac. Antrenor: Marian Rada, Manager: Lucian Ionescu.