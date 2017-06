VIDEO CE Under 21: Germania - Danemarca 3-0/ Nemtii, la un singur punct distanta de semifinale

Golurile au fost marcate de Selke (53), Kempf (73) si Amiri (79).Tot miercuri, in grupa C, Cehia a invins Italia, scor 3-1.Pentru Cehia au marcat Travnik (24), Havlik (79) si Luftner (85), iar pentru Italia a punctat Berardi (70).Pentru accederea in semifinale, Germania, care conduce grupa C cu sase puncte din sase, are nevoie de o remiza in meciul cu Italia din 24 iunie.