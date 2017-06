El Confidencial: Angel Di Maria, intelegere cu autoritatile spaniole - un an de inchisoare si doua milioane de euro

Potrivit jurnalului spaniol, jucatorul a recunoscut doua delicte fiscale, pentru fiecare acceptand o pedeapsa de sase luni de inchisoare. El a fost acuzat de evaziune fiscala de aproape 1,3 milioane de euro din sume incasate ca drepturi de imagine.La 28 noiembrie 2016, procurorii din Madrid l-au acuzat pe Di Maria ca ar fi trebuit sa plateasca taxe de 1.298.989 de euro in 2012 si 2013, atunci cand juca la Real Madrid, dar nu a facut acest lucru. Di Maria a folosit un sistem prin care a evitat plata taxelor, cedand drepturile de imagine unei firme din Panama, care apoi le-au cedat altor firme, care au legatura cu impresarul Jorge Mendes.Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Ricardo Carvalho, Jose Mourinho si Fabio Coentrao sunt acuzati ca au folosit sisteme similare cu cel utilizat de argentinian, mentioneaza El Confidencial.Angel Di Maria, in varsta de 29 de ani, a jucat la Real Madrid in perioada 2010-2014.