Presa iberica: Cristiano Ronaldo va plati 14,8 milioane euro pentru a evita inchisoarea

Potrivit postului de radio Cadena Cope, starul lusitan a decis sa plateasca suma respectiva si sa ajunga la un acord cu judecatorul, in fata caruia trebuie sa se prezinte pe 31 iulie pentru a fi audiat, dupa ce Procuratura din Madrid l-a acuzat de o presupusa evaziune fiscala de 14,7 milioane euro, legata de drepturile sale de imagine incasate in perioada 2011-2014.Inainte de a afla daca judecatorul vede un delict in cazul sau, Cristiano Ronaldo are la dispozitie 60 de zile pentru a plati, in mod preventiv, suma de 14,8 milioane euro, pe care a decis sa o achite, la recomandarea anturajului sau, pentru a pune bazele unui posibil acord si a evita, astfel, un proces in urma caruia risca sa ajunga la inchisoare, adauga sursa citata.Ca si in cazul argentinianului Lionel Messi (FC Barcelona), confruntat cu probleme asemanatoare nu cu mult timp in urma, un acord cu judecatorul ii poate aduce lui Ronaldo o pedeapsa de pana la doi ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce in cazul unui proces portughezul risca peste doi ani de inchisoare, ceea ce il va trimite in mod automat in spatele gratiilor, explica postul spaniol de radio.